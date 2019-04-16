Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi kendi yıldızlarını yarattı. Bunlardan biri Yunus Emre Yıldırımer. Oyuncu hakkında her detay merak ediliyor. Bunlardan biri yaşı. Yunus Emre Yıldırımer'in yaşını duyanlar şaşkına döndü. Peki ya Ozan Akbaba? İşte şaşıracağınız o gerçek.

16.04.2019 17:57 - Son Güncelleme: 16.04.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





