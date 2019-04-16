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Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi kendi yıldızlarını yarattı. Bunlardan biri Yunus Emre Yıldırımer. Oyuncu hakkında her detay merak ediliyor. Bunlardan biri yaşı. Yunus Emre Yıldırımer'in yaşını duyanlar şaşkına döndü. Peki ya Ozan Akbaba? İşte şaşıracağınız o gerçek.

16.04.2019 17:57 - Son Güncelleme: 16.04.2019 17:59
Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in yaşını duyanlar hayret ediyor. Hayret etmesinin iki nedeni var. Birincisi yaşından çok genç göstermesi, ikincisi ise galerinin devamında. İşte başta Yunus Emre Yıldırımer olmak üzere ünlülerin yaşları.

Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

MURAT BOZ

7 MART 1980

Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

HADİSE

22 Ekim 1985

Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkında şok gerçek! Ozan Akbaba'dan...

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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