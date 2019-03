Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden Alparslan karakterine veda! Yunus Emre Yıldırımer'den şaşırtan gerçek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, EDHO yeni bölümde diziye veda ediyor. Atv ekranlarında her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alparslan'ın ölümüyle her şeyi yakıp yıkacak. EDHO yeni bölüm fragmanında Alparslan'ın öldüğünü duyan izleyici bu duruma her ne kadar 'plan' gibi baksa da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan, Instagram hesabından Alparslan karakterine veda mesajı yolladı. Bu sırada Yunus Emre Yıldırımer'in nereli olduğu da merak konusu oldu.

12.03.2019 10:00 - Son Güncelleme: 12.03.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ