Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden Alparslan karakterine veda! Yunus Emre Yıldırımer'den şaşırtan gerçek
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, EDHO yeni bölümde diziye veda ediyor. Atv ekranlarında her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alparslan'ın ölümüyle her şeyi yakıp yıkacak. EDHO yeni bölüm fragmanında Alparslan'ın öldüğünü duyan izleyici bu duruma her ne kadar 'plan' gibi baksa da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan, Instagram hesabından Alparslan karakterine veda mesajı yolladı. Bu sırada Yunus Emre Yıldırımer'in nereli olduğu da merak konusu oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakteriyle izleyiciye kendini sevdiren Yunus Emre Yıldırımer, EDHO yeni bölümde diziye veda edecek. Akıllara takılan 'Alparslan gerçekten ölüyor mu?' sorusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Our Tan'ın paylaşımıyla netlik kazandı. Peki, EDHO'dan ayrılan Yunus Emre Yıldırımer nereli? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA İZLE
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan, dün gece Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'e, 'Ömür boyu pozitif kalacaksın zihnimde, seni çok seviyorum' notuyla veda etti. Böylece EDHO yeni bölümde Alparslan'ın öleceği akıllarda netleşti. Peki, en çok merak edilen konu olan Yunus Emre Yıldırımer'in memleketi neresi? İşte ünlülerin memleketleri...