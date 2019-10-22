Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes o biliyor ama...

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Oktay Kaynarca, eski eşi ile gündeme geldi. 53 yaşındaki Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını bilmeyen yok. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın 2012 - 2013 yılları arasında başından geçen evliliği pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca ünlülerin eski eşleri...

22.10.2019 20:21 - Son Güncelleme: 22.10.2019 20:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





