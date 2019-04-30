Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca ile Müge Anlı hakkında şok eden gerçek!
Atv ekranlarının 4 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın özel hayatı bir hayli merak ediliyor. EDHO'daki Çakırbeyli karakteriyle gönülleri kazanan Oktay Kaynarca ile Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırtacak!
30.04.2019 16:52
- Son Güncelleme: 30.04.2019 16:53
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ağır abisi Oktay Kaynarca'nın özel yaşantısı izleyici tarafından bir hayli merak ediliyor. EDHO'da ailesine olan düşkünlüğü ile izleyicinin beğenisini kazanan Oktay Kaynarca'nın boyu ise merak konusu oldu. Boyu merak edilen bir diğer ünlü isim de Atv ekranlarının güvenilir sunucusu Müge Anlı...Anlı, canlı yayında herkesi yanlış bildiği boyunu açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın boyu...
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