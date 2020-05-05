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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Salı günleri reyting listesinin zirvesine oturan atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Milyonları ekran başına kilitleyen EDHO, oyuncuların başarısıyla da dikkat çekiyor. Dizinin fanları tarafından oyuncuların özel hayatı da yakından mercek altına alınırken, EDHO'nun yıldız isminin Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki EDHO'nun yıldızı, Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

05.05.2020 06:38 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





