Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas, Instagram hesabından sevgilisi Erol Özmandıracı ile fotoğrafını paylaştı. İlişkilerinin birinci yılını Simi Adası'nda kutlayan çiftin fotoğrafına EDHO oyuncusu Ceren Benderlioğlu'dan kalp emojili yorum gelirken, Naz Elmas takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni ismi Naz Elmas ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...