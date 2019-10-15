Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın gönlünü fethetmeyi başaran Sevda Meftun karakterine hayat veren Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Simi Adası'na gitti. İlişkilerinin birinci yılını kutlayan ikiliden Naz Elmas, Simi Adası'ndan sevgilisiyle fotoğrafını,"Devriyemiz" notuyla paylaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estirecek ismi Naz Elmas'ın ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...
15.10.2019 23:50
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas, Instagram hesabından sevgilisi Erol Özmandıracı ile fotoğrafını paylaştı. İlişkilerinin birinci yılını Simi Adası'nda kutlayan çiftin fotoğrafına EDHO oyuncusu Ceren Benderlioğlu'dan kalp emojili yorum gelirken, Naz Elmas takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni ismi Naz Elmas ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...
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