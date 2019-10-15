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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın gönlünü fethetmeyi başaran Sevda Meftun karakterine hayat veren Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Simi Adası'na gitti. İlişkilerinin birinci yılını kutlayan ikiliden Naz Elmas, Simi Adası'ndan sevgilisiyle fotoğrafını,"Devriyemiz" notuyla paylaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estirecek ismi Naz Elmas'ın ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

15.10.2019 23:50 - Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas, Instagram hesabından sevgilisi Erol Özmandıracı ile fotoğrafını paylaştı. İlişkilerinin birinci yılını Simi Adası'nda kutlayan çiftin fotoğrafına EDHO oyuncusu Ceren Benderlioğlu'dan kalp emojili yorum gelirken, Naz Elmas takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu merak etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni ismi Naz Elmas ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

NAZ ELMAS'IN SEVGİLİSİ EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Naz Elmas'ın sevgilisi Erol Özmandıracı iş adamıdır. 2015 yazında Bodrum'da 'Cicişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle çapkınlık yaparken yakalanan ünlü patronun bu kaçamağı üzerine eşi Ceylin
Altunç boşanma davası açtı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

GÖNÜL YAZAR'IN SEVGİLİSİ...

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçının yaklaşık 1 buçuk yıldır yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikte olduğu ortaya çıktı..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Gönül Yazar, kendinden 32 yaş küçük yönetmenle de fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp aşkını ilan etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Rüzgar Mağden de usta sanatçının bu romantik paylaşımına "Sen aşk ile kutsanan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Gönül Yazar, nice yıllara…" notu düşerek karşılık verdi...

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