Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden.