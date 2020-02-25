Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! O da EDHO'da
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve salı akşamlarının fenomeni haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, serüvenine tam gaz devam ediyor. Kadrosunu her geçen yıl genişleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçtiğimiz yıl katılan Ceren Benderlioğlu, dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Dizide Ömür Façalı'yı canladıran Ceren Benderlioğlu oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı. 36 yaşındaki güzel oyuncunun evli ve bir çocuk annesi olduğunu duyanlar şaşırıyor. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İpucu verelim, o da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri. İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri.
25.02.2020 06:28
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