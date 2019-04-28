GaleriMagazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin 4. çocuğunun annesi Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman, 18 yıl sonra yeniden Sarp Sunman ile görüntülendi. Ünlü oyuncu uzun süren ayrılık döneminin ardından bir yıl önce yeniden bir araya geldiği sevgilisi Sarp Sunman ile görüntülendi. EDHO'nun unutulmayan ismi Müjde Uzman ile sosyal medya hesabında "Hep sevgilim" diye bahsettiği Sunman, gecenin sonunda kulüpten birlikte ayrıldı.

28.04.2019 15:56 - Son Güncelleme: 28.04.2019 16:35
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ancak bebeği ve kendi hayatının tehlikeye girmemesi için Amerika'ya gönderilerek diziden ayrılan Müjde Uzman,18 yıl önce birlikte olduğu, uzun ayrılık döneminin ardından bir yıl önce yeniden bir araya geldiği sevgilisi Sarp Sunman da mekandaydı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Uzman ile sosyal medya hesabında "Hep sevgilim" diye bahsettiği Sunman, gecenin sonunda kulüpten birlikte ayrıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Müjde Uzman, 18 yıl önce aşk yaşadığı Sarp Sunman ile bir yıl önce yeniden bir araya geldi. İşte EDHO'nun unutulmayan yıldızı Müjde Uzman'ın sevgilisi ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Oyuncu Öner Erkan'ın sevgilisinin bakın kimmiş.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Öner Erkan oyuncu ve model Beril Kayar ile birliktelik yaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den akıl karıştıran paylaşım! Hercai'de Miran ve Reyyan'ın bebeği...
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den akıl karıştıran paylaşım! Hercai'de Miran ve Reyyan'ın bebeği...