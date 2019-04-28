Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin 4. çocuğunun annesi Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman, 18 yıl sonra yeniden Sarp Sunman ile görüntülendi. Ünlü oyuncu uzun süren ayrılık döneminin ardından bir yıl önce yeniden bir araya geldiği sevgilisi Sarp Sunman ile görüntülendi. EDHO'nun unutulmayan ismi Müjde Uzman ile sosyal medya hesabında "Hep sevgilim" diye bahsettiği Sunman, gecenin sonunda kulüpten birlikte ayrıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ancak bebeği ve kendi hayatının tehlikeye girmemesi için Amerika'ya gönderilerek diziden ayrılan Müjde Uzman,18 yıl önce birlikte olduğu, uzun ayrılık döneminin ardından bir yıl önce yeniden bir araya geldiği sevgilisi Sarp Sunman da mekandaydı.