Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı şaşırttı! EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman yeniden...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ancak bebeği ve kendi hayatının tehlikeye girmemesi için Amerika'ya gönderilerek diziden ayrılan Müjde Uzman,18 yıl önce birlikte olduğu, uzun ayrılık döneminin ardından bir yıl önce yeniden bir araya geldiği sevgilisi Sarp Sunman da mekandaydı.