Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın Pazar eğlencesi! Görenler şaşırdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Instagram hesabından Pazar sabahı eğlencesini paylaştı. 2 yıl önce Temmuz ayında Buket Arıkan ile dünyaevine giren Ozan Akbaba, geçtiğimiz hafta oğlu Ozan Ali'nin 1. yaş gününü kutladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile kariyer hayatında emin ve hızlı adımlarla başarı yakalayan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali'yi görenler ise çok şaşırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın oğlu ve Pazar eğlencesi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, geçtiğimiz hafta oğlu Ozan Ali'nin 1. yaş gününü kutladı. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlunun görenler 'Daha dün gibi doğduğu gün' şeklinde yorumlarda bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarısıyla taktir gören Akbaba, aile hayatıyla da örnek gösterilen ünlüler arasında. İşte Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN İLYAS'I OZAN AKBABA'NIN PAZAR EĞLENCESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN