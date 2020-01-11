Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ından çarpıcı açıklama: Asla vazgeçemem!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca, Esquire dergisine özel açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki başarılı oyuncu sektörde geçirdiği uzun yılları, özel hayatına dair bilinmeyenleri bir bir anlattı. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları.
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Esquire dergisine konuştu. Kaynarca, kariyerinin ilk yıllarından gelecek hayallerine kadar samimi açıklamalar yaptı...
Kariyerinizin ilk yıllarında sizi romantik rollerde izledik. Ancak son senelerde sert rolleri canlandırıyorsunuz. Rolleriniz sizi ne kadar yansıtıyor?
Konservatuvarla birlikte profesyonel hayat da başladı; söylediğiniz üzere daha sempatik, güler yüzlü yapımlarda olmaya başladım. Sanırım tipim itibariyle... Ama gönlümde yatan, daha baskın, daha dram ağırlıklı, daha keskin rollerdi. Ben jön olmak istemedim, hep karakter oyuncusu olmak istedim. Konservatuvarın ilk senesinden itibaren başrol oynadım her projede. Ama hep genç, sempatik, iyi çocuk rolleriydi...
İYİ SENARYO ÖNEMLİ
Gönlünüzde yatan rollere nasıl geçtiniz?
İstanbul Yeditepe projesi ile kulvar değiştirmeye, istediğim tatta roller oynamaya başladım. 'Deli Yürek Bumerang' filmiyle Altın Portakal almamın ardından 'Kurtlar Vadisi' ile oynamaktan keyif aldığım roller gelmeye başladı. Ama hep aynı şeyler olmadı bu süreçte; arada sunuculuklar, yarışma programları, komedi içerikli işler de yaptım 'Adanalı' gibi. Yaptığım işlerin beni yansıttığını düşünmem; ben yaptığım işleri yansıtmalıyım. Her zaman söylerim; oyuncu, işi bittiği zaman kostümünü çıkarıp kendi olmak zorundadır, aksi delilik halidir.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrolündesiniz. Beş yıl ekran için hayli uzun bir süre. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?
İşin kitabı önce senaryo. İyi bir senaryonuz yoksa dünyanın en iyi aktörlerini, en iyi yönetmenini, en iyi görüntü, sanat yönetmenini bir araya getirseniz de karşılığı yoktur. Sorunuzun karşılığı ise dediğim gibi çok güzel bir senaryomuz var. Ama asıl önemlisi ekibimizin ruhu var. Uzun süreli işlerde ekip bir aile gibi hareket etmek zorundadır, herkes artık birbirini çok iyi tanır, dostluklar gelişir ama en önemlisi saygıyı en yukarıda tutmak.
Sanırım biz bunu yakaladık.
TV başarısının formülü var mı?
Önce hayal kurmakla başlar ya her şey, işte o hayali her işte olduğu gibi hayata geçirme süresi önemli. Bizim işte de bu süreç içinde önemli detaylar var başarıya endeksli. Mesela memleketinizi iyi tanımak zorundasınız yazar, yönetmen ve oyuncu olarak. Beğenilerine sunduğunuz işin onlar tarafından ilgi görebilmesi için... Bu herhangi bir konu olabilir ama refleksini iyi tahmin etme, sahici ve samimi olma zorunluluğu vardır. Ben evrenselliğin ulusallıktan geçtiğine inanıyorum. Sadece bizim seyircimiz değil, dünyadaki bütün seyircilerin ortak özelliği; seyrettiği hikayenin kendine yakın, ilginç, korkutucu, romantik, heyecanlı gibi başlıklarda, sahici ve samimi olmasıdır. O yüzdendir dilini bile bilmediği bir aktörü yıllarca çok yakını gibi hissetmesi ve sevmesi.
KİTAP YAZMAK İSTİYORUM
2020'de sizi nasıl projelerde göreceğiz?
Ben "Allah'ı güldürmek istersen projelerinden bahset" lafını çok severim. Ama "Kader gayrete âşıktır" lafını da çok severim. Galiba bu iki lafın arasında bir yolda ilerleyecek, sürdürüp gideceğiz bize verilen süreyi. Benim hep rafın üstünde projelerim, yapmak istediklerim oldu. Film çekmek istiyorum artık her sene. Kitap yazmak istiyorum. Kamera arkasında da bir şeyler yapmak hoş olur.
HEP BİZ DİYORUZ AMA ÖNCE KENDİMİZİ SEVMELİYİZ
Bu ara elimden geldiği kadar 'ben' demeyi anlatmaya çalışıyorum. Demem o ki; bize aslında ben olmanın önemini, kendimizi sevmeyi anlatmamışlar, hep biz olmayı anlatmışlar. Oysa beni öğrenmeden biz olamayız. Hiçlik ise en yüksek mertebe, nasip olursa.