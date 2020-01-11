Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ından çarpıcı açıklama: Asla vazgeçemem!

KİTAP YAZMAK İSTİYORUM



2020'de sizi nasıl projelerde göreceğiz?

Ben "Allah'ı güldürmek istersen projelerinden bahset" lafını çok severim. Ama "Kader gayrete âşıktır" lafını da çok severim. Galiba bu iki lafın arasında bir yolda ilerleyecek, sürdürüp gideceğiz bize verilen süreyi. Benim hep rafın üstünde projelerim, yapmak istediklerim oldu. Film çekmek istiyorum artık her sene. Kitap yazmak istiyorum. Kamera arkasında da bir şeyler yapmak hoş olur.



HEP BİZ DİYORUZ AMA ÖNCE KENDİMİZİ SEVMELİYİZ



Bu ara elimden geldiği kadar 'ben' demeyi anlatmaya çalışıyorum. Demem o ki; bize aslında ben olmanın önemini, kendimizi sevmeyi anlatmamışlar, hep biz olmayı anlatmışlar. Oysa beni öğrenmeden biz olamayız. Hiçlik ise en yüksek mertebe, nasip olursa.

