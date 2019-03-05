Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Mart'ta 127. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Milyonların severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Son olarak dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca yaptığı otomobil seçimiyle çok konuşuldu. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yaptığı seçimle hayranlarından tam puan aldı! İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin otomobilleri...

05.03.2019 04:36 - Son Güncelleme: 05.03.2019 04:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





