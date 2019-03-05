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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Mart'ta 127. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Milyonların severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Son olarak dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca yaptığı otomobil seçimiyle çok konuşuldu. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yaptığı seçimle hayranlarından tam puan aldı! İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin otomobilleri...

05.03.2019 04:36 - Son Güncelleme: 05.03.2019 04:41
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca günlük yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca son olarak yaptığı otomobil tercihi ile gündeme geldi. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlü isimlerin otomobilleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Mustafa Ceceli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not

Aston Martin DB11

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