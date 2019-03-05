Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'ya hayranlarından tam not
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Mart'ta 127. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Milyonların severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Son olarak dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca yaptığı otomobil seçimiyle çok konuşuldu. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yaptığı seçimle hayranlarından tam puan aldı! İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin otomobilleri...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca günlük yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca son olarak yaptığı otomobil tercihi ile gündeme geldi. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlü isimlerin otomobilleri...