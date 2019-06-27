Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan tercih! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her yeni bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizideki olaylar kadar oyuncularıyla da gündeme geliyor. Son olarak EDHO'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın otomobil tercihi hayranları tarafından çok konuşuldu. Peki hangi ünlü hangi otomibili tercih ediyor? Ünlü oyuncular ve şarkıcılar hangi otomobillere biniyorlar? İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin otomobil tercihleri...

27.06.2019 08:49 - Son Güncelleme: 27.06.2019 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





