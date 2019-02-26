Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 26 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizideki olaylar kadar oyuncularıyla da gündeme geliyor. Son olarak EDHO'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın tuttuğu takım sevenleri tarafından çok konuşuldu. Eşkıya'daki Hızır gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin tuttuğu takımlar...
Ekranların en çok sevilen isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu O gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? Her adımları merakla izlenen ünlü isimlerin hangi takımları tuttukları en çok merak edilen konulardan biri. Peki EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı? Bazılarına çok şaşıracaksınız.