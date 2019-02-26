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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 26 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizideki olaylar kadar oyuncularıyla da gündeme geliyor. Son olarak EDHO'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın tuttuğu takım sevenleri tarafından çok konuşuldu. Eşkıya'daki Hızır gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin tuttuğu takımlar...

26.02.2019 04:07 - Son Güncelleme: 26.02.2019 04:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Ekranların en çok sevilen isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu O gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? Her adımları merakla izlenen ünlü isimlerin hangi takımları tuttukları en çok merak edilen konulardan biri. Peki EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı? Bazılarına çok şaşıracaksınız.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Her adımları merakla takip edilen ünlü isimlerin, hangi takımları tuttukları da merak ediliyor. Peki hangi ünlü hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı?

Hande Erçel-Fenerbahçe

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Ivana Sert-Galatasaray

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşırttı! Eşkıya'nın yıldızı meğer...

Hadise - Galatasaray

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