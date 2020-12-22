Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve annesi bu gerçekle şoka uğrattı! Meğer Oktay Kaynarca...
Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si... Unutulmaz karakterlerin usta oyuncusu tabi ki Oktay Kaynarca. Hem beyefendi duruşu hem de oyunculuğu ile Türkiye'nin kalbini kazanan, canlandırdığı her roller hafızalarda kendine mutlaka bir yer edinen 55 yaşındaki başarılı oyuncu Oktay Kaynarca hakkında ortaya çıkan bu gerçekle herkesi şaşırttı. Örnek kişiliğiyle herkesi etkileyen Oktay Kaynarca ve annesinin Türk filmlerine konu olacak cinsten bir hikayesi var. İşte o hikaye ve Oktay Kaynarca'nın annesi.
Her daim ekranlarda gördüğümüz oyuncunun sır gibi saklanmış hikâyesine biraz yakından bakalım. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteriyle uzun süre izleyicileri peşinden sürükledi. Hatta "Süleyman Çakır" öylesine sevildi ki, dizide öldüğünde adeta milli yas ilan edildi, ardından helvalar kavruldu ve akabinde bu ölüm, kimi izleyicinin de diziyi bırakmasına sebep oldu.
Hayranları Oktay Kaynarca hakkında birçok şey bilse de onun sır gibi saklanmış bir hikâyesi var. Oktay Kaynarca, 2009 yılında babası Adil Kaynarca'yı kaybettiğinde birçok gazete ve internet sitesi bu acılı haberi "Ünlü oyuncunun babası vefat etti" şeklinde vermişti. Zira herkes Adil Kaynarca'yı Oktay Kaynarca'nın babası olarak biliyordu.
Fakat, Adil Kaynarca'nın ölümüyle beraber oyuncunun otuz küsür yıldır sır gibi sakladığı bir gerçek ortaya çıkmıştı. Adil Kaynarca aslında Oktay Kaynarca'nın amcasıydı.Kaynarca çocukluğunda anne ve babasıyla beraber Berlin'de yaşıyor; İstanbul'da yaşayan amcası ise eşini tatil için Almanya'ya, kardeşinin yanına gönderiyordu. Eşini uçağa bindiren amca, Oktay Kaynarca'nın babası Özkan Kaynarca'yı arayarak havaalanında yengesini karşılamasını istemişti.
Havaalanında yengesini karşılayan Özkan Kaynarca dönüş yolunda trafik kazası geçirmiş; bu kazada Oktay Kaynarca'nın hem babası hem de yengesi hayatını kaybetmişti. O sıralar Oktay Kaynarca henüz beş yaşındaydı. Aile içerisinde büyük üzüntü yaratan bu olayın sonrasında aile büyükleri Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Hanım ve amcası Adil Bey'in evlenmesine karar vermişler. O zaman yaşı çok küçük olan Oktay Kaynarca, yıllarca amcası Adil Kaynarca'yı gerçek babası bilmiş ve sırrı öğrendiğinde de gerçeği kabul etmiş.