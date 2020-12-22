Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve annesi bu gerçekle şoka uğrattı! Meğer Oktay Kaynarca...

Havaalanında yengesini karşılayan Özkan Kaynarca dönüş yolunda trafik kazası geçirmiş; bu kazada Oktay Kaynarca'nın hem babası hem de yengesi hayatını kaybetmişti. O sıralar Oktay Kaynarca henüz beş yaşındaydı. Aile içerisinde büyük üzüntü yaratan bu olayın sonrasında aile büyükleri Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Hanım ve amcası Adil Bey'in evlenmesine karar vermişler. O zaman yaşı çok küçük olan Oktay Kaynarca, yıllarca amcası Adil Kaynarca'yı gerçek babası bilmiş ve sırrı öğrendiğinde de gerçeği kabul etmiş.