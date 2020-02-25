Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca "nereden nereye" dedirtti!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 158. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Milyonlarca seveni EDHO'nun yeni bölümünü merak ederken, dizi kadar çok konuşulan bir başka şey ise EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şüphesiz ki dizide Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı çok seviyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın geniş bir hayran kitlesi var. Geçtiğimiz günlerde 55'inci yaş gününü kutlayan Oktay Kaynarca çocukluk halini paylaştı. Bir takipçisi ise yaptığı yorumla dikkat çekti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağırbaşlı reisi Oktay Kaynarca, 55'inci yaş gününde Instagram hesabından, "Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler..." notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisi Kaynarca'ya, "Kim derdi bu minik çocuğun acımasız zabıta yüzünden cezaevine düşeceğini, kaderinin değişeceğini... Ahh Çakır ah" yorumuyla dikkat çekti... İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca ve ünlülerin çocukluk halleri...