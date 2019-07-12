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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın kardeşleri merak konusu oldu. Atv'nin 3. sezonu geride bırakan ve 4. sezona hazırlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır Reis karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Kaynarca'nın ailesini görmeye hazır mısınız? Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca ile olan benzerliği ise herkesi çok şaşırtacak! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'inin akrabaları...

12.07.2019 16:31 - Son Güncelleme: 12.07.2019 16:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...

Oktay Kaynarca'nın kardeşiyle olan benzerliğini göreye hazır mısınız? 5 kardeşi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazôn Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, kardeşlerinden Turgay Kaynarca ile adeta ikiz gibi. 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğan Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görmeye hazır mısınız? İşte Kaynarca'nın göz önünde pek bulunmayan akrabaları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca kardeşiyle adeta ikiz gibi...

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