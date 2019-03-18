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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Salı akşamlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları da, artık izleyenlerin evlerinin birer üyesi haline geldiler. Her sezonu büyük bir ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları hakkında her detay, bu yüzden çok merak ediliyor. Sevgilileri, eşleri, çocukları derken en çok merak edilenlerden biri de EDHO oyuncularının memleketleri. Peki ailemizin birer parçası haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları nereli? İşte Hızır yani Oktay Kaynarca'nın memleketi...

18.03.2019 18:57 - Son Güncelleme: 18.03.2019 19:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

Bensu Soral - Bursa

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

Meriç Aral - İstanbul

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

Görkem Sevindik - Adana

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

Seyithan Özdemir - Muş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın memleketi!

Cengiz Bozkurt - Nevşehir

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