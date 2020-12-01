Haberler Galeri Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Akil, Sabina Toziya, Turgay Tanülkü gibi isimleri bulunduran ve salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en sevilen isimlerinden biri de Emine karakterine hayat veren Sevil Akı Saner. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Dizide oldukça sert bir karaktere hayat veren Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki o fotoğraflardaki Ebru Gündeş gerçeği olay yarattı.

01.12.2020 12:08 - Son Güncelleme: 01.12.2020 12:08
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Sevil Akı'yı sosyal medyadan takip eden hayranları oyuncunun özel hayatı ile ilgili öğrendikleriyle hayret ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

Sevil Akı Saner hakkında araştırma yapanlar öyle bir şeyle karşılaştı ki şaştı kaldı. O da Ebru Gündeş ile olan bu benzerliği.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş'in fotoğraflarını yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları 'Vallahi Ebru Gündeş sandım' yorumunda bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner ve Ebru Gündeş şoke etti! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı meğer...

HACI SABANCI VE NİŞANLISI NAZLI KAYI

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