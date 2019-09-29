Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın eşi bakın kim çıktı! Aynı dizide rol almışlardı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Boran karakteri ile bir kez daha izleyiciyi kendisine hayran bırakan Mustafa Üstündağ'ın eşi ile bir dönem aynı dizide rol aldıklarını ve dizide birbirlerine aşık olduklarını biliyor muydunuz? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, İstanbul'da Bavul ticareti yapan bir iş adamı rolündedir. Kendisini işçi olarak gören Boran, "Ben emekçiyim, emekleyerek buralara geldim." sözüyle tanınıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Pusu'da Bulut karakterine hayat veren EDHO'da da Boran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mustafa Üstündağ'ın eşi kim? İşte başta Mustafa Üstündağ ve eşi olmak üzere gerçek olan dizi aşkları...

29.09.2019 14:36 - Son Güncelleme: 29.09.2019 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





