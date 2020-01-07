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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

Atv ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile eşi Ecem Özkaya'dan kötü haber geldi. Dizideki Boran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan başarılı bir oyuncu Mustafa Üstündağ. Kariyerindeki başarısı kadar mütevazi evliliği ile de ünlüler dünyasında takdir edilen bir oyuncu. Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. Evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

07.01.2020 10:26 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Muro" karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. Evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

İşte Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın evlilik hikayesi başta olmak üzere ünlülerin tanışma hikayeleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

Özilhan, oyunculuğu özleyip özlemediği sorusuna ise "Özlemiyorum. Artık hayatımın başrolünde kızlarım var." dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

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