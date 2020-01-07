Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber! Büyük aşk bitti
Atv ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ ile eşi Ecem Özkaya'dan kötü haber geldi. Dizideki Boran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan başarılı bir oyuncu Mustafa Üstündağ. Kariyerindeki başarısı kadar mütevazi evliliği ile de ünlüler dünyasında takdir edilen bir oyuncu. Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. Evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi.
07.01.2020 10:26
- Son Güncelleme: 07.01.2020 10:40
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Muro" karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdı.
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