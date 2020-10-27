Haberler Galeri Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

2015 yılından bu yana televizyon hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri Pelin Akil oldu. İkizleri Alin ve Lina'nın doğumundan sonra bir süre ekranlardan elini eteğini çeken ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Akil ve eşi Anıl Altan bebeklerini büyütmekle meşguldu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Pelin Akil, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Şimdilerde Alin ve Lina'nın şöhreti anne ve babasını geçti desek yeridir. Peki Pelin Akil'i daha önce hiç böyle gördünüz mü? Bakın Alin ve lina kime benziyormuş? İşte başta Pelin Akil olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

27.10.2020 10:03 - Son Güncelleme: 27.10.2020 10:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz bebekleri ile mutlu bir aile tablosu çizmeye devam ediyor. Bebeklerin büyümesini sosyal medyadan birçok paylaşım ile yakından takip eden hayranlar da, miniklerin hemen her haline şahitlik ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Pelin Akil, kızlarının anne-babaya benzerliği konusunda da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alin'in tıpkı kendisinin küçüklük haline benzediğini belirten Akil, Lina'nın da babası Anıl Altan'ın küçüklük haline benzediğini hatta tıpkısı olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesini Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile anlatan Pelin Akil, takipçilerine de öyle olup olmadığını sordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Pelin Akil, "Sola kaydırın ve gözlerinize inanamayın. Lina tıpkı Anıl , Alin tıpkı ben değil mi? Sadece bana öyle geliyor olamaz di mi?' yazdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Pelin Akil haklı mı? İşte başta Pelin Akil olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

YASEMİN KAY ALLEN

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