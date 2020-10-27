Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan kare...

Pelin Akil, kızlarının anne-babaya benzerliği konusunda da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alin'in tıpkı kendisinin küçüklük haline benzediğini belirten Akil, Lina'nın da babası Anıl Altan'ın küçüklük haline benzediğini hatta tıpkısı olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesini Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile anlatan Pelin Akil, takipçilerine de öyle olup olmadığını sordu.