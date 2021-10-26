Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış

Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da göz dolduran oyunculuğu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var.