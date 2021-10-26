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Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Aziz'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye'de yarşmış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Aziz'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye'de yarşmış

atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Yoğun bir seyirci kitlesine sahip olan dizi, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi yıllardır oyuncu kadrosunda yer alan oyuncuların yanı sıra bu sezon yepyeni yüzlerle izleyiciye 'merhaba' diyecek. O isimlerden biri de Ragıp Savaş. Geçen sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Ragıp Savaş, bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Aziz karakterine hayat verecek. Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la birlikte günün en çok merak edilen ismi oldu. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar kızı Nil hakkındaki gerçeği öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

26.10.2021 11:25 - Son Güncelleme: 26.10.2021 11:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış

Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da göz dolduran oyunculuğu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış

Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış

İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Aziz'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve ünlülerin çocukları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış

ALMEDA ABAZİ VE TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN OĞLU

Efehan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Aziz’i Ragıp Savaş’ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye’de yarşmış
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