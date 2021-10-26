Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Aziz'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! O Ses Türkiye'de yarşmış
atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Yoğun bir seyirci kitlesine sahip olan dizi, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi yıllardır oyuncu kadrosunda yer alan oyuncuların yanı sıra bu sezon yepyeni yüzlerle izleyiciye 'merhaba' diyecek. O isimlerden biri de Ragıp Savaş. Geçen sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Ragıp Savaş, bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Aziz karakterine hayat verecek. Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la birlikte günün en çok merak edilen ismi oldu. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar kızı Nil hakkındaki gerçeği öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
26.10.2021 11:25
- Son Güncelleme: 26.10.2021 11:25