Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşi ile ilgili gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla beraber Yunus Emre Yıldırımer sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kimdir? İşte tüm detaylar sayfamızda. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

12.06.2019 17:02 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





