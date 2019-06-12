Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşi ile ilgili gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla beraber Yunus Emre Yıldırımer sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kimdir? İşte tüm detaylar sayfamızda. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.
ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.
Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.
Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir. Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.