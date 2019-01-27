Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç bir gerçek var. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO tam 4. sezondur izleyicisine aynı heyecanla keyifli dakikalar yaşatıyor. Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde yaşananlardan sonra herkes EDHO'nun yeni bölüm fragmanını merak eder oldu. EDHO yeni bölüm fragmanı akşam saatlerinde izleyicisiyle buluşacakken, sizinle dizi oyuncuları hakkında şaşıracağınız bilgileri paylaşmak istedik. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından bazılarının doğum günü aynı gün ya da arka arkaya geliyor. Bugün Hızır Reis Oktay Kaynarca'nın doğum günüyken dün dizinin senaritsti Bahadır Özdener'in doğum günüydü. İşte EDHO oyuncularının doğum tarihleri...

27.01.2019 16:33 - Son Güncelleme: 27.01.2019 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





