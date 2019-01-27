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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç bir gerçek var. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO tam 4. sezondur izleyicisine aynı heyecanla keyifli dakikalar yaşatıyor. Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde yaşananlardan sonra herkes EDHO'nun yeni bölüm fragmanını merak eder oldu. EDHO yeni bölüm fragmanı akşam saatlerinde izleyicisiyle buluşacakken, sizinle dizi oyuncuları hakkında şaşıracağınız bilgileri paylaşmak istedik. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından bazılarının doğum günü aynı gün ya da arka arkaya geliyor. Bugün Hızır Reis Oktay Kaynarca'nın doğum günüyken dün dizinin senaritsti Bahadır Özdener'in doğum günüydü. İşte EDHO oyuncularının doğum tarihleri...

27.01.2019 16:33 - Son Güncelleme: 27.01.2019 17:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından Oktay Kaynarca'nın bugün doğum günü. Peki, EDHO'nun diğer oyuncularının doğum günlerini biliyor musunuz? İşte ünlülerin doğum tarihleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

Oktay Kaynarca doğum günü için Instagram hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. Kaynarca, hayatına bir şekilde dokunan herkese teşekkürlerini iletti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

SAVAŞ ÖZDEMİR

1 Ocak 1970

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

KENAN ÇOBAN

22 Ocak 1975

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları hakkında ilginç gerçek! EDHO'nun yıldızları arka arkaya...

BAHADIR ÖZDENER

26 Ocak 1975

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