Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 'Şeddad' karakterine hayat veren oyuncu Hakan Aydın kariyerine Sıfır Bir ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle başladı. Aynı zamanda görüntü yönetmeni 43 yaşındaki Hakan Aydın bir süredir Hilal Aydın ile evliydi.