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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Oyuncu Aydın, fikir anlaşmazlığı yaşadığı eşi Hilal Aydın ile boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan çift geçtiğimiz gün görülen duruşmaya katılım sağladı. Eşinden tek celsede boşanan ünlü ismin duruşması 10 dakika sürdü.

09.01.2022 15:22 - Son Güncelleme: 09.01.2022 15:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 'Şeddad' karakterine hayat veren oyuncu Hakan Aydın kariyerine Sıfır Bir ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle başladı. Aynı zamanda görüntü yönetmeni 43 yaşındaki Hakan Aydın bir süredir Hilal Aydın ile evliydi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Oyuncu Aydın, fikir anlaşmazlığı yaşadığı eşi Hilal Aydın ile boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan çift geçtiğimiz gün görülen duruşmaya katılım sağladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile tanınmıştı... Ünlü isim tek celsede boşandı!

TEK CELSEDE BİTTİ

Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Hakan Aydın ve Hilal Aydın i'ın duruşması 10 dakika sürerken taraflar birbirlerinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

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