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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ederken, Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu gündem oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi herkesi şaşkına çevirdi. Ceren Benderlioğlu'nun eşi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu çıktı.

14.04.2020 06:35 - Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eşi kim dersiniz? İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

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