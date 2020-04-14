Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Eşi de EDHO oyuncusu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ederken, Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu gündem oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi herkesi şaşkına çevirdi. Ceren Benderlioğlu'nun eşi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu çıktı.
14.04.2020 06:35
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