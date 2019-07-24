Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen EDHO'nun yeni bölümünde İlyas Çakırbeyli ile Façalılar karşı karşıya gelecek. İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba gösterdiği başarılı performans ile vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Ozan Akbaba ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar en çok ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak ediyor.