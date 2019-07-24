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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, 2 yıl önce Buket Arıkan ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında baba olan Akbaba, EDHO'daki İlyas karakteriyle kariyer hayatında büyük bir çıkış yakaladı. Erkek babası olan Ozan Akbaba'nın gözlerden uzak bir yaşam sürdürmesi, hayranları tarafından taktir edilse de, ünlü oyuncunun hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar en çok ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak ediyor.

24.07.2019 20:38 - Son Güncelleme: 24.07.2019 20:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen EDHO'nun yeni bölümünde İlyas Çakırbeyli ile Façalılar karşı karşıya gelecek. İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba gösterdiği başarılı performans ile vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Ozan Akbaba ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar en çok ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

HADİSE

22 Ekim 1985

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şoke eden gerçek! Ozan Akbaba kaç yaşında?

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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