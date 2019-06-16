Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan üzen paylaşım!

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Hayatımın sadece 16 yılına ortak olabildin babam. İçimde her yıl katlanarak büyüyen boşluğun ve özlemin... Öyle sarılasım ve kafamı göğsüne koyasım var ki... Babalar günün kutlu olsun kahramanım.Tüm babaların ve annem gibi hem baba, hem anne olmayı başarabilen güçlü kadınların da babalar günü kutlu olsun."