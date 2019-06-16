Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan üzen paylaşım!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Atv ekranlarının efsaneleşen dizisi EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Babalar Günü'nde babasını unutmadı. Oktay Kaynarca'nın, "Ben en çok, çok az görebildiğim babamı sevdim... Babalar gününüz kutlu olsun..." notuyla yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Doğa Rutkay'dan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'a birçok ünlünün Babalar Günü paylaşımları...
16.06.2019 13:57
- Son Güncelleme: 16.06.2019 14:23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medyadan vefat eden babasının Babalar Günü'nü kutladı. Kaynarca'nın Babalar Günü mesajı, hayranlarını bir hayli hüzünlendirdi. İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları...
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HÜLYA KOÇYİĞİT
"Hayatımın sadece 16 yılına ortak olabildin babam. İçimde her yıl katlanarak büyüyen boşluğun ve özlemin... Öyle sarılasım ve kafamı göğsüne koyasım var ki... Babalar günün kutlu olsun kahramanım.Tüm babaların ve annem gibi hem baba, hem anne olmayı başarabilen güçlü kadınların da babalar günü kutlu olsun."
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