Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, Canladırdığı Hızır karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından, Hızır Çakırbeyli karakterine can veren Oktay Kaynarca'nın annesini daha önce gördünüz mü? İşte EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın ve ünlülerin anneleri...



18 Aralık 2018 Salı, 19:13:13 Güncelleme: 19:37:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





