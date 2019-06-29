Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi görenleri şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinden tam not alan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla birlikte 'Alpaslan Çakırbeyli' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medyanın gündemine oturdu. EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer ve diğer ünlülerin eşleri...

29.06.2019 22:16 - Son Güncelleme: 29.06.2019 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





