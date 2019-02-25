Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Canan karakterini canlandıran Arzu Yanarda, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi. Tekstilci Gabi Abut'tan ayrılıp, gönlünü Olgu adlı bir dövmeciye kaptıran Yanardağ, sevgilisiyle fotoğraf çekilip sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Yanardağ'ın sevgilisi Olgu, 1 buçuk ay önceki paylaşımında aslında bu ilişkinin başladığı mesajını vermişti. İşte EDHO'da Canan karakterini canlandıran eski manken Arzu Yanardağ'ın yeni sevgilisi...

25.02.2019 17:42 - Son Güncelleme: 25.02.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





