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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Canan karakterini canlandıran Arzu Yanarda, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi. Tekstilci Gabi Abut'tan ayrılıp, gönlünü Olgu adlı bir dövmeciye kaptıran Yanardağ, sevgilisiyle fotoğraf çekilip sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Yanardağ'ın sevgilisi Olgu, 1 buçuk ay önceki paylaşımında aslında bu ilişkinin başladığı mesajını vermişti. İşte EDHO'da Canan karakterini canlandıran eski manken Arzu Yanardağ'ın yeni sevgilisi...

25.02.2019 17:42 - Son Güncelleme: 25.02.2019 17:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Canan'ı canlandıran Arzu Yanardağ, bir süredir Olgu adında birisiyle birlikte. Bir kız çocuğu olan Arzu Yanardağ'ın dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş pozu, sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Hayko Cepkin - Aslı Kula

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Arzu Yanardağ dövmeci sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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