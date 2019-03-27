Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan'a şok! EDHO'ya geri dönen Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm son sahnede Çakırbeyliler Akif'in kapıyı açmasını beklersen İlyas'ın eski eşi Esra'yı karşısında gördü. İzleyici son sahne ile büyük bir şok yaşadı. Ömür ve Özgür arasında kalan İlyas, şimdi de ezeli rakibinin sevgilisi olarak Esra ile karşı karşıya geldi. EDHO'daki bu aşk üçgeninde neler olacak merak edilirken, EDHO'ya geri dönen Esra yani Sevcan Yaşar'ın yeni imajı dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA