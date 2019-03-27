Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan'a şok! EDHO'ya geri dönen Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. EDHO son bölüm son sahnede İlyas'ın eşi Esra karakterini canlandıran Sevcan Yaşar, Çakırbeyliler'in ezeli düşmanı Akif'in sevgilisi olarak geri döndü. Sezon sonuna kadar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde var olacak Sevcan Yaşar'ın yeni hali ise herkesi şaşırttı. Peki, daha önce İlyas'ın eşi Esra karakteriyle EDHO'da yer alan ve şimdi Akif'in sevgilisi olan Sevcan Yaşar'ın estetiksiz halini hiç gördünüz mü?
27.03.2019 13:45
- Son Güncelleme: 27.03.2019 13:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm son sahnede Çakırbeyliler Akif'in kapıyı açmasını beklersen İlyas'ın eski eşi Esra'yı karşısında gördü. İzleyici son sahne ile büyük bir şok yaşadı. Ömür ve Özgür arasında kalan İlyas, şimdi de ezeli rakibinin sevgilisi olarak Esra ile karşı karşıya geldi. EDHO'daki bu aşk üçgeninde neler olacak merak edilirken, EDHO'ya geri dönen Esra yani Sevcan Yaşar'ın yeni imajı dikkat çekti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA
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