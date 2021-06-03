Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ailesinin acı günü! Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sevil Akı ve daha nicesi kahroldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ailesinin acı günü! Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sevil Akı ve daha nicesi kahroldu... Atv'nin 6 sezondur ekranlara damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm ile geçtiğimiz hafta salı günü ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanı heyecanının yaşandığı şu sıralarda EDHO ailesini yıkan ölüm haberi sanat dünyasını da derinden sarstı. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra EDHO müzikleriyle de bir efsane haline dönüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli müzik direktörü Kalan Müzik kurusucu Hasan Saltık hayatını kaybetti. Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Bahadır Özdener, Yunus Emre Yıldırımer ve Sevil Akı ve EDHO'nun diğer tüm oyuncuları Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla usta isme işte böyle veda etti...

03.06.2021 18:17 - Son Güncelleme: 03.06.2021 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





