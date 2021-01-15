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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı. Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. 'EDHO 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını merak eden izleyiciyi sürprizlerle dolu bomba gibi bir bölüm bekliyor. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncularından Levent Sülün'ün EDHO oyuncu kadrosuna dahil olmasının ardından, geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlere dönmeye hazırlanıyor.

15.01.2021 12:50 - Son Güncelleme: 15.01.2021 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





