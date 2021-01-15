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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı. Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. 'EDHO 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını merak eden izleyiciyi sürprizlerle dolu bomba gibi bir bölüm bekliyor. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncularından Levent Sülün'ün EDHO oyuncu kadrosuna dahil olmasının ardından, geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlere dönmeye hazırlanıyor.

15.01.2021 12:50 - Son Güncelleme: 15.01.2021 13:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! EDHO yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ali Sürmeli geri döndü, Levent Sülün transferi savaşı ikiye katlayacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2021 Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen Ali Sürmeli'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri döneceği öğrenildi. Oyuncunun haftaya ekrana gelecek olan bölümde olacağı da söylentiler arasında. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

LEVENT SÜLÜN DE EDHO'DA!

Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünden itibaren kadrosunda yer alacak. Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı

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