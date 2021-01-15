Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bomba gibi geliyor! Ali Sürmeli geri döndü Levent Sülün transferi savaşı ikiye katladı. Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. 'EDHO 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını merak eden izleyiciyi sürprizlerle dolu bomba gibi bir bölüm bekliyor. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncularından Levent Sülün'ün EDHO oyuncu kadrosuna dahil olmasının ardından, geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlere dönmeye hazırlanıyor.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen Ali Sürmeli'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri döneceği öğrenildi. Oyuncunun haftaya ekrana gelecek olan bölümde olacağı da söylentiler arasında. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
LEVENT SÜLÜN DE EDHO'DA!
Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünden itibaren kadrosunda yer alacak. Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.