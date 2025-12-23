Eski eşten imalı sözler! Mehmet Ali Erbil sorusuna noktayı koydu: “Evli olan ben değilim”

Sosyal Medya Hamleleri Dikkat Çekti

Son günlerde Gülseren Ceylan'ın 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatması ve Mehmet Ali Erbil'in nikah fotoğraflarını silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Kulis bilgilerine göre Gülseren Ceylan evi terk etti, Mehmet Ali Erbil ise avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekalet verdi. Evlilik bir yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanma yolunun mümkün olmadığı belirtilirken, evlilik öncesi yapılan mal ayrılığı sözleşmesi nedeniyle nafaka veya tazminat talebi olmayacağı ifade edildi.

İddialara göre çiftin boşanma kararında büyük yaş farkı, fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar etkili oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği evlilik, kısa sürede sona doğru ilerliyor.