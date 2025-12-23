PODCAST CANLI YAYIN

Eski eşten imalı sözler! Mehmet Ali Erbil sorusuna noktayı koydu: “Evli olan ben değilim”

Sunucu Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma süreci gündeme gelirken, dikkat çeken çıkış eski eşi Nergis Kumbasar'dan geldi. Bir etkinlik açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kumbasar, Erbil hakkında yöneltilen soruya tek cümlelik yanıt verdi.

Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma sürecine ilişkin sorularla karşılaşan Nergis Kumbasar, basın mensuplarına verdiği kısa ve net cevapla dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilenler…

KISA SÜREDE GELEN KRİZ

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos'ta gerçekleşen evliliği, henüz 3,5 ay geçmeden kriz iddialarıyla gündeme geldi. Yeniköy'de, yakın dostlarının katılımıyla yapılan nikah sonrası çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında geçmiş ilişkilerinde aldatma eğilimi olduğunu söyleyen Erbil, tüm eski eşlerinden özür dilemişti. Bu açıklamaların ardından Gülseren Ceylan'ın evi kısa süreli terk ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Erbil, canlı yayında eşine seslenerek Gülseren Ceylan'a olan sevgisini dile getirmiş ve özür dilemişti. Bu açıklama sonrası çiftin sorunları aştığı düşünülmüştü.

Sosyal Medya Hamleleri Dikkat Çekti

Son günlerde Gülseren Ceylan'ın 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatması ve Mehmet Ali Erbil'in nikah fotoğraflarını silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Kulis bilgilerine göre Gülseren Ceylan evi terk etti, Mehmet Ali Erbil ise avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekalet verdi. Evlilik bir yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanma yolunun mümkün olmadığı belirtilirken, evlilik öncesi yapılan mal ayrılığı sözleşmesi nedeniyle nafaka veya tazminat talebi olmayacağı ifade edildi.

İddialara göre çiftin boşanma kararında büyük yaş farkı, fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar etkili oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği evlilik, kısa sürede sona doğru ilerliyor.

ESKİ EŞTEN NET TAVIR

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma süreci gündeme gelirken, gözler bu kez Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'a çevrildi. Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularıyla karşılaşan Kumbasar, tartışmalara girmekten kaçınsa da verdiği tek cümlelik yanıtla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1989 yılında Mehmet Ali Erbil ile evlenen ve bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı bulunan Nergis Kumbasar, eski eşinin özel hayatına dair yorum yapmamayı tercih etti.

Boşanma süreciyle ilgili sorular karşısında net bir duruş sergileyen ünlü oyuncu, "Evli olan ben değilim, o boşanıyor" sözleriyle hem sınırlarını çizdi hem de magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kumbasar'ın bu kısa ama imalı çıkışı, Erbil cephesinde yaşanan gelişmelere dair yorumları artırırken, eski eşin mesafeli tavrı da dikkatlerden kaçmadı.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)