Eski eşler Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'ın arası açık mı Şıkel sonunda konuştu: "Emre ile..." Aşk dedikoduları yüzünden gerilim tırmanmıştı
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostuluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz günlerde adının sık sık aşk dedikodularına karışması nedeniyle, eski eşi Emre Altuğ ile arasının açıldığı iddia edilen Şıkel konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Ayrıldıktan sonra yıllardır örnek bir davranış sergileyen ünlü çiftten kötü haberler gelmişti.
AŞK DEDİKODULARI RAHATSIZ ETTİ
Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden gerilim iyice tırmandı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.
EMRE ALTUĞ İLE ARASI AÇIK MI?
Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Hayli keyifli olduğu görülen ünlü mankene, adının sürekli aşk dedikodularına karışması sebebiyle eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarının bozuk olduğu iddiası soruldu.