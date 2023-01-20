Eski eşler Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'ın arası açık mı Şıkel sonunda konuştu: "Emre ile..." Aşk dedikoduları yüzünden gerilim tırmanmıştı

EMRE ALTUĞ İLE ARASI AÇIK MI?

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Hayli keyifli olduğu görülen ünlü mankene, adının sürekli aşk dedikodularına karışması sebebiyle eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarının bozuk olduğu iddiası soruldu.