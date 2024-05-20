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Eski eşler aynı dizide! Tolga Tekin’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar...

Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi. Aslen Ankaralı olan 51 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tekin'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Aylarca evli kalan eski eşlerin aynı dizide rol aldıkları ortaya çıktı. Bakın Tolga Tekin'in kendisinden de ünlü olan eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 12:55 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 12:55
Eski eşler aynı dizide! Tolga Tekin’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar... 1

Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi.

Eski eşler aynı dizide! Tolga Tekin’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar... 2

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Eski eşler aynı dizide! Tolga Tekin’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar... 3

1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.

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