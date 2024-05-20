Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi. Aslen Ankaralı olan 51 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tekin'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Aylarca evli kalan eski eşlerin aynı dizide rol aldıkları ortaya çıktı. Bakın Tolga Tekin'in kendisinden de ünlü olan eski eşi kimmiş...
Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi.
TOLGA TEKİN KİMDİR?
19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.
1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.