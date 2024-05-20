Eski eşler aynı dizide! Tolga Tekin’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar...

Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi. Aslen Ankaralı olan 51 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tekin'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Aylarca evli kalan eski eşlerin aynı dizide rol aldıkları ortaya çıktı. Bakın Tolga Tekin'in kendisinden de ünlü olan eski eşi kimmiş...