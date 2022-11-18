Eski eşi için 'Hiç yemek yapamazdı aç kalırdık' diyen Somef Şef'ten boşanma açıklaması 'babam boşanma demedi' Masterchef Somer Sivirioğlu...
'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu önceki gün katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla gündeme gelmişti. O programd yaptığı açıklamaların etkisi devam ediyor Somer Şef'in. İşte detaylar...
18.11.2022 13:06 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:06
MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu cinsel ilişki açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Eşini terk edip kendinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Somer Şef katıldığı bir yayında söylediği sözlerle gündeme gelmişti.