Eşini öldürmek için fare zehri kullanmıştı! Esra Erol'da şoke eden anlar: Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etmişti. Bugün ise Esra Erol'da programında yepyeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut'un iddiası üzerine Bartın'a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan'ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...