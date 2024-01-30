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Eşini öldürmek için fare zehri kullanmıştı! Esra Erol'da şoke eden anlar: Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etmişti. Bugün ise Esra Erol'da programında yepyeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut'un iddiası üzerine Bartın'a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan'ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 00:23 Güncelleme 30 Ocak 2024, 00:26
Eşini öldürmek için fare zehri kullanmıştı! Esra Erol’da şoke eden anlar: Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar? 1

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Eşini öldürmek için fare zehri kullanmıştı! Esra Erol’da şoke eden anlar: Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar? 2

EŞİNİ BULMAK İSTEDİ
Geçtiğimiz haftalarda katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söylemişti.

▶️ Esra Erol canlı yayınında eşine saldırmaya çalıştı!

Eşini öldürmek için fare zehri kullanmıştı! Esra Erol’da şoke eden anlar: Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar? 3

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi ve itirafları programa damga vurdu.

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