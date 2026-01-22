PODCAST CANLI YAYIN

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..."

Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen Bilal Hancı'nın ardından eski eşi Esin Çepni sessizliğini bozdu. Çepni, evliliğinde yaşadıklarını tek tek anlattı. Esin Çepni, "Aldatıldım haykırdım ama yine mağdur ben oldum" sözlerini söyledi. Esin Çepni ve Bilal Hancı'nın evliliklerinden aldatılmasına ve boşanmadan günümüze kadar olan bütün olayları detaylarıyla ele aldık!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 1

Ünlü YouTube kanalındaki Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 2

İfadesinin ardından ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 3

Hancı'nın savcılık ifadesinde, boşanma süreci sonrası psikolojik bunalıma girerek madde kullandığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 4

BİLAL HANCI'NIN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI

Bilal Hancı, "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam'da kokain kullandım. Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım." şeklinde konuştu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 5

Sözlerine devam eden Hancı,"Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye'ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."dedi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 6

Uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini de aktaran Hancı, "Türkiye'de bu maddeyi arkadaş ortamlarından temin ediyordum. Şu anda bu isimleri hatırlayamıyorum ancak hatırladığım zaman savcılığınıza sunabilirim. Kokainden başka herhangi bir madde de kullanmadım"dedi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 7

Bilal Hancı, "Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm." şeklinde konuştu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 8

Sözlerine devam eden Hancı,"Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık. Cinsel birliktelik yaşanmadı. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim." dedi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 9

Gelişmelerin ardından eski eşi Esin Çepni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 10

Çepni, evliliği boyunca yaşadıklarını bir bir anlattı ve çarpıcı iddialarda bulundu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 11

ESİN ÇEPNİ'NİN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Esin Çepni, "Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim…"şeklinde ifade etti.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 12

Çepni,"Volkan'la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, "yapma etme" diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim..."şeklinde konuştu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 13

Çepni, eşinin ihanetini ifşa ettikten sonra çevresinden psikolojik baskı gördüğünü de dile getirdi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 14

Sözlerini sürdüren Çepni, "Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, "Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?" diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım..." şeklinde ifade etti.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 15

Esin Çepni, "Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim..."şeklinde konuştu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 16

Annesinin bile bu süreçte hedef alındığını söyleyen Çepni, "Annem arandı, "Bizim aile şerefimiz var" dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim..." ifadeleriyle isyan etti.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 17

Esin Çepni, "Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim, bakın, mecbur kaldığım deniyor, seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı..."dedi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 18

Son olarak Çepni, "Yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum. Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık..."sözlerini söyledi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 19

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ'NİN EVLİLİKLERİ

Bilal Hancı ve Esin Çepni, 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 20

Düğünde Kafalar grubundan Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, Köksal Baba ve birçok ünlü isim yer almış ve Karadenizli sanatçılar sahne almıştı.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 21

Ancak evlilik kısa sürede krizlerle gündeme geldi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 22

Çift önce ayrıldıklarını duyurdu, ardından ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 23

Son nokta ise Esin Çepni'nin, Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri paylaşmasıyla kondu.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 24

Çepni, tek celsede Bilal Hancı'dan boşandı.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 25

Olayların ardından Bilal Hancı, Esin Çepni'nin katıldığı pograma bağlanıp hem Çepni'den hem de kamuoyundan özür diledi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 26

Çepni'ye gönderdiği çiçekle "Sevgili Esin; öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı. Çok özür dilerim. Bilal" mesajı iletti.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 27

Ancak Esin Çepni, özrü kabul ettiğini fakat affetmediğini söyledi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 28

Çepni, "Benim evde günlerdir bu halde olduğumu biliyor. Bu çiçek neden eve değil de buraya gönderiliyor"diyerek tepkisini dile getirdi.

Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..." - 29

Yaşananlar magazin gündemini sarsarken, Esin Çepni'nin açıklamaları uzun süre konuşulacağa benziyor.