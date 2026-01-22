Esin Çepni’den Bilal Hancı'yla ilişkilerine dair şok sözler! "Volkan’la beraber takılıp çatır çatır patlarken..."

Sözlerine devam eden Hancı,"Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık. Cinsel birliktelik yaşanmadı. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim." dedi.