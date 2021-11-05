Eşi Uğur Akkuş’tan veto yemişti! Ebru Şallı bu kez sınır tanımadı! Sadece göğüslerini kapattığı kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü
Eşi Uğur Akkuş'tan veto yemişti! 44 yaşındaki Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde leopar desenli mayosuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuş ve eşi Uğur Akkuş'un istediği üzerine paylaşımını silmişti. Eşinden veto yiyen Ebru Şallı, son paylaşımında sınır tanımadı. Sadece göğüslerini kapattığı kıyafetiyle objektif karşısına geçen Şallı, oldukça iddialı görüntüsü ile sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
05.11.2021 01:18
- Son Güncelleme: 05.11.2021 01:18
Ebru Şallı, bu yıl yeniden trend olan leopar desenli mayosu ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu.