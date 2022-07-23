Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat'ın hayrete düşüren değişimi!
Geçtiğimiz günlerde eşinin aldığı hediyelerle konuşulan Dilan Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat doğum gününde eşinin yaptığı sürprizle gündeme gelmişti. Polat'ın eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ünlü sosyal medya fenomenini birçok kişi tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...
23.07.2022 22:57 - Son Güncelleme: 23.07.2022 22:57