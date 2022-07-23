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Haberler Magazin Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat'ın hayrete düşüren değişimi!

Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat'ın hayrete düşüren değişimi!

Geçtiğimiz günlerde eşinin aldığı hediyelerle konuşulan Dilan Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat doğum gününde eşinin yaptığı sürprizle gündeme gelmişti. Polat'ın eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ünlü sosyal medya fenomenini birçok kişi tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...

takvim.com.tr
23.07.2022 22:57 - Son Güncelleme: 23.07.2022 22:57
Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat’ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat’ın hayrete düşüren değişimi!

Eşinin yaptığı süprizlerle sosyal medyada gündem olan Dilan Polat şimdi de estetiksiz fotoğraflarıyla dikkat çekti. Ünl sosyal medya fenomeninin eski halini görenler tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...

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Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat’ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat’ın hayrete düşüren değişimi!

Dilan Plat geçtiğimiz günlerde eşi tarafından yapılan doğum günü sürpriziyle gündeme gelmişti.

Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat’ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat’ın hayrete düşüren değişimi!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve iş kadınına eşi tarafından verilen hediyeler sosyal medyada gündem olmuştu.

Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat’ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat’ın hayrete düşüren değişimi!

Dilan Polat doğum gününde sosyal medyadan paylaştığı videoda eşinin gözlerini bağladığı ve büyük bir kutunun yanına götürdüğü görülüyor.

Eşi milyon liralık hediyelere boğmuştu! Dilan Polat’ın eski fotoğrafları ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı! İşte Dilan Polat’ın hayrete düşüren değişimi!

Daha sonra kutunun içinden Mercedes AMG G63 model Jeep çıkıyor.

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