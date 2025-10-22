Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile aşka geldi! Doğuş’un “Dünya starı olacaklar” dediği ikizleri dikkat çekti
"Gamsız", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Doğuş, 2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, önceki gün evliliklerinin 11'inci yıldönümünü kutladı. Ünlü şarkıcı "11. yılımıza girdik daha nice 11'li 22'li 55'li yıllarımıza sevgilim" notuyla romantik bir paylaşımda bulundu. Hidayetkızı da yıldönümünü aile pozuyla kutladı. Paylaşımda çiftin ikizleri dikkat çekti.
