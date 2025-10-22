Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile aşka geldi! Doğuş’un “Dünya starı olacaklar” dediği ikizleri dikkat çekti

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında hayatını Hoşkedem Hidayetkızı ile birleştirmişti. Çift, önceki gün 11'inci evlilik yıldönümlerini büyük bir mutlulukla kutladı.