Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile aşka geldi! Doğuş’un “Dünya starı olacaklar” dediği ikizleri dikkat çekti

"Gamsız", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Doğuş, 2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, önceki gün evliliklerinin 11'inci yıldönümünü kutladı. Ünlü şarkıcı "11. yılımıza girdik daha nice 11'li 22'li 55'li yıllarımıza sevgilim" notuyla romantik bir paylaşımda bulundu. Hidayetkızı da yıldönümünü aile pozuyla kutladı. Paylaşımda çiftin ikizleri dikkat çekti.

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında hayatını Hoşkedem Hidayetkızı ile birleştirmişti. Çift, önceki gün 11'inci evlilik yıldönümlerini büyük bir mutlulukla kutladı.

Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla takipçilerinin yüreklerini ısıttı. "11. yılımıza girdik, daha nice 11'li, 22'li, 55'li yıllarımıza sevgilim" sözleriyle sevgi dolu mesajını dile getirdi.

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ise ailecek çekilen samimi bir pozunu paylaşarak özel günü kutladı.

Hidayetkızı'nın paylaşımında çiftin ikizleri Arda ve Arın da yer aldı. Doğuş, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda çocuklarının müzik yeteneğine dikkat çekerek, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" ifadelerini kullanmıştı. Aile pozundaki ikizler, son halleriyle hayran bıraktı.

İşte Hoşkedem Hidayetkızı'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Emre Altuğ

Emre Altuğ ve oğulları

Esra Erol

Esra Erol ve oğulları

Umut Akyürek

Umut Akyürek ve kızı

Doğuş

Doğuş ve çocukları

Doğuş ve çocukları

İbrahim Erkal

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal

İbrahim Erkal'ın kızları

Arzum Onan

Arzum Onan ve oğlu

Ebru Aykaç

Ebru Aykaç ve kızı

Ebru Aykaç ve kızı

Hakan Ural

Hakan Ural ve çocukları

Kerem Alışık