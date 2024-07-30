Eşi Halit Ergenç'le birlikte 8 ay boyunca uygulamış! 41'lik Bergüzar Korel'in 25 kilo verdiren diyeti! '3 çocuk annesi demezsiniz'

Üçüncü bebeği Han'ı kucağına alarak annelik mutluluğunu bir kez daha yaşayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, doğum sonrası kilolarından hızlı ve sağlıklı bir şekilde kurtulmayı başardı. 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren Korel, eski formuna kavuşarak herkesi kendine hayran bıraktı. Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla da dikkatleri üzerine çekti. Fit vücudu ve güzelliğiyle tam not alan Korel, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Peki, zayıflama sırrı neydi? İşte merak edilenler...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sağlıklı yaşam ve fit görünümünün sırrını alkali su ve dengeli beslenmeyle açıklıyor. 2014 yılından beri her sabah güne alkali su içerek başladığını belirten Korel, formunu ve sağlığını bu alışkanlığına borçlu olduğunu vurguluyor.
Korel'in alkali su tarifi ise oldukça pratik: 2 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırmak. Bu karışımı gün içinde tüketebileceği gibi, yemek ve çay yapımında da kullanabiliyor.
Peki alkali diyet nedir? Vücutta biriken fazla asidin hastalıklara davetiye çıkardığı düşüncesiyle yola çıkan alkali diyette, asitli yiyecek ve içeceklerden uzak duruluyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösteriliyor. Amaç, kan pH değerini 7.4 seviyesinde tutmak.