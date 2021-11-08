Eşi Emre Yetkin itiraf etti hayranları çok üzülecek! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik hamile mi? Çok istiyorlarmış ama meğer...

'CAMDAKİ KIZ' HAKKINDA KONUŞTU

Dizideki performansını ekibe bağlayan Biricik, "Güzel bir ekiple, usta oyuncularımızla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı arttırıyor" diye konuştu.