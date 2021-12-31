Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in annesi Bahar Yıldız kızına taş çıkarttı! Kim inanır anne-kız olduğuna O Ses Yılbaşı'nın yıldızı...
Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4'üncü seçilen ve özellikle Eser Yenenler ile yaptığı evliliğin ardından adını geniş kitlelere duyuran Berfu Yenenler sosyal medyadaki hayli eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Eşi Eser Yenenler ile O Ses Yılbaşı Özel programında yaptığı dans ve müzik şovuyla geceye damgasını vuran Berfu Yenenler'in annesi Bahar Yıldız'ı görenler şaştı kaldı. Anne Yıldız, güzelliğiyle kızına taş çıkarttı. İşte başta Berfu Yenenler olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.
9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler eğlenceli paylaşımlarıyla biliniyor.
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programına katılan Berfu Yenenler hakkında araştırma yapanlar annesi Bahar Yıldız'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Berfu Yenenler olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.