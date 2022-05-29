Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay kare! Daracık tulumuyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı: "Buket Aydın olmuşsun"

"Faceup fazla kaçınca göz şaşı olmuş, yapmayın bunu kendinize"

"Bu güzel kadın bu güzel fizik nasıl böyle kötü gözükebilir"

"Hiç ahlaki algılanmasın ama estetik değil"

"Buket Aydın olmuşsun"

"Dudak Eser abinin mi?"