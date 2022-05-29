Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay kare! Daracık tulumuyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı: "Buket Aydın olmuşsun"
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay kare! Daracık tulumuyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı. Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler daracık tulumuyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti'ye ayarak "Anasın sen ana" yazdı. Yenenler'e sosyal medyada, "Buket Aydın olmuşsun", "Dudak Eser abinin mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte o fotoğraf...
"BUKET AYDIN OLMUŞSUN"
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay kare! Daracık tulumuyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı. Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezunu olan Berfu Yenenler'in adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda duymuştuk.
"ANASIN SEN ANA"
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Berfu Yenenler Instagram'dan son olarak daracık tulumuyla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti'ye ayarak "Anasın sen ana" yazdı.
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Berfu Yenenler'in fotoğrafa çok fazla filtre uyguladığı iddiasındaydı. Berfu Yenenler'e gelen yorumlar arasında şunlar vardı:
"Faceup fazla kaçınca göz şaşı olmuş, yapmayın bunu kendinize"
"Bu güzel kadın bu güzel fizik nasıl böyle kötü gözükebilir"
"Hiç ahlaki algılanmasın ama estetik değil"
"Buket Aydın olmuşsun"
"Dudak Eser abinin mi?"