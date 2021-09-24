Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Yenenler şimdi ise aldatma itirafıyla gündeme geldi. Berfu Yenenler, önceki gün, 'İşin Aslı' isimli programa konuk oldu. Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser Yenenler ile çok anlaştığını vurguladı.