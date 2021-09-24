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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den aldatma itirafı! Duyan inanamadı... Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4'üncü seçilen ve özellikle Eser Yenenler ile yaptığı evliliğin ardından adını geniş kitlelere duyuran Berfu Yenenler, bir YouTube programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yenenler'in aldatma itirafı ise programa damga vurdu. Kendisine yöneltilen "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Aldattım" yanıtını veren ünlü isim, herkesi şaşkına çevirdi. İşte Berfu Yenenler'in o açıklamadı...

24.09.2021 20:51 - Son Güncelleme: 24.09.2021 20:51
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

2015 senesinde Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4'üncü seçilen Berfu Yenenler, 2019'da Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Yenenler, aynı yıl oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Yenenler çiftinin ikinci bebekleri Mete ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. İki çocuk annesi Berfu Yenenler, ailesi ile yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Yenenler şimdi ise aldatma itirafıyla gündeme geldi. Berfu Yenenler, önceki gün, 'İşin Aslı' isimli programa konuk oldu. Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser Yenenler ile çok anlaştığını vurguladı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Program sunucusunun, "Hiç aldattın mı?" sorusu üzerine Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı: "Ergenlik döneminde aldatmışımdır.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den aldatma itirafı! Duyan inanamadı o sözler çok konuşuldu

Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım"

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