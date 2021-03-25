Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte Mete bebeğin dünyaya geldiği an ve ilk pozu...
2019'da evlenen ve ilk çocukları Kuzey'i kucağına alan Berfu ve Eser Yenenler ikinci kez anne-baba oldu. Çift dünyaya gelen oğullarına Mete adını verdi. "İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım" diyen Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler oğulları Mete ile ilk pozunu paylaştı. İşte 'Mete Emmi'nin dünyaya geldiği an ve ilk pozu...
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocuklarını da ekim ayında kucaklarına almıştı. Bugün saat 13.12'de gerçekleşen doğumla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HAMİLELİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
İkinci kez anne olan Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."