"Eşek düştüğü yere bir daha düşmez" Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında olay sözler "Oğuzhan Demet'in uygun gördüğü bir proje"

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.